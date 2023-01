Figli di carta

Giornali, riviste e libri rappresentano un’attrazione irresistibile per le donne di ogni età sia quando si tratta di leggere, sia di scrivere e, soprattutto, pubblicare. Per dire, il 70% delle bambine si dedica abitualmente alla lettura, così come è notevole la presenza femminile ai vertici aziendali.

Negli ultimi trent’anni si è registrata una crescita del 119% di presidenti e amministratrici, ma anche di autrici, editor, responsabili di uffici diritti. A questa schiera di eredi di Elvira Sellerio, Rosellina Archinto e Giulia Maria Crespi appartiene anche Francesca Cresta, editrice di carta stampata e tv in Veneto. “Dico sempre di avere 4 figli, due biologici e altri due di carta, le prime riviste di cui mi sono occupata” mi racconta mentre ci confrontiamo sulla tutela dell’articolo 21 in rete. Il suo ultimo progetto è un laboratorio di idee per ospitare talenti femminili, sullo sfondo sempre le amate Dolomiti. Il suo consiglio per le giovani donne è di sconfinare dalle singole categorie in cui gli altri ci vogliono ridurre (mogli/lavoratrici/madri/imprenditrici) per diventare quello che davvero desideriamo.