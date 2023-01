Filma la neve che scende, un'esplosione illumina il cielo a giorno: paura e fuga in casa

Nel video girato con uno smartphone un ucraino sta filmando la neve che scende dal cielo nella notte, improvvisamente il forte bagliore rosso a pochi chilometri di distanza: la fuga in casa per trovare riparo.

Poi ci ripensa: il filmato mostra il dietrofront del civile - forse curioso - che torna all'aperto per controllare la situazione.

Diffuso sui social filorussi, le immagini mostrano il forte bagliore rosso probabilmente di un missile, caduto in campagna. Secondo i Media russi: "Diversi attacchi ucraini nella notte a Sebastopoli, in Crimea", il commento al post.

Secondo Radio Svoboda - emittente fondata dal Congresso degli Stati Uniti - ieri sera si sono verificate esplosioni nei pressi dell'aeroporto militare di Belbek, sempre in Crimea, annessa unilateralmente dalla Russia: "Anche i residenti di Simferopol hanno scritto sui social network di aver sentito il rumore di esplosioni".