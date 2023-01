Fiorentina - Monza 1-1, la sintesi della partita

Fiorentina e Monza impattano e iniziano il proprio 2023 con un pareggio per 1-1. Al Franchi apre il gol di Cabral, raggiunto nella ripresa da Carlos Augusto: la squadra di Italiano si mangia le mani per le numerose occasioni non sfruttate e si prende un punto che la fa salire a 20 punti in classifica, mentre gli uomini di Palladino si portano a quota 17 poco più sotto.