Il presidente della Fisg, Andrea Gios: "Arianna è libera di andare a pattinare per altre nazioni"

Il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, commenta la polemica nata dopo le dichiarazioni di Arianna Fontana di voler cambiare colore di bandiera. Si dice sereno, ma non se la sente di lasciare a casa alcun atleta della nazionale, cambiare direttore tecnico o allenatori perchè non di gradimento dell’atleta azzurra, l’offerta da parte della federazione è stata fatta, se Arianna vuole pattinare per un'altra nazione è libera di farlo.

Riguardo la situazione di Daniel Grassl , atleta delle Fiamme Oro, che ha stabilito di andare ad allenarsi in Russia, sotto la guida di Eteri Tutberidze, quotatissima allenatrice del sistema russo, seppur coinvolta in un presunto scandalo doping, il presidente Gios difende la posizione della Federghiaccio per aver sostenuto la decisione del giovane atleta.