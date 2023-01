Florida, sparano da un'auto a Lakeland, 10 feriti di cui due gravi

Sono almeno dieci le persone rimaste ferite a causa di una sparatoria a Lakeland, a est di Tampa in Florida, negli Stati Uniti.

Lo rende noto il dipartimento della polizia di Lakeland spiegando che due delle persone colpite versano in gravi condizioni per ferite all'addome e al viso.

Quattro uomini armati hanno sparato abbassando i quattro finestrini di un'auto blu che non si è mai fermata per operare l'agguato, ha spiegato il capo della polizia Sam Taylor, dicendo di ritenere che - secondo le prime ricostruzioni - si sia trattato di ''un attacco mirato" e ''non di un evento casuale".

Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione né le generalità dei feriti. Nel video l'audio integrale della dichiarazione e le immagini notturne dall'alto che descrivono la zona esatta dell'agguato.