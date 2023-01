Fuggi fuggi dalla spiaggia a Rio per un attacco di squali, ma erano balenottere spiaggiate

Panico tra i bagnanti sulla spiaggia di Prainha, ad Arraial do Cabo, nella regione di Lagos di Rio, per quello che credevano essere di un attacco di squali, mentre invece di trattava di tre cetacei arenati che cercavano di riprendere il largo.

In un video diffuso sui social media - tra urla e gente che scappa – alcuni bagnanti cercano di andare verso gli animali che si dibattono sul bordo della spiaggia.

Al sito G1, il Comune di Arraial do Cabo, attraverso la Fondazione per l'Ambiente (Funtec), ha precisato che una squadra è andata a verificare l’accaduto, ma quando è arrivata gli animali non c’erano più perché riusciti a tornare al mare. Gli esperti hanno confermato che, in realtà, non si trattava di squali ma di cetacei odontoceti: secondo il biologo esperto Marcelo Tardelli, molto probabilmente erano capodogli nani.