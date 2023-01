Zelensky e alte autorità ai funerali del ministro degli Interni e altri 12 morti a Kiev

A Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la moglie Olena Zelenska e altre autorità ucraine hanno reso l'ultimo omaggio al ministro dell'Interno Denys Monastyrsky, rimasto ucciso mercoledì in un incidente in elicottero con altre tredici persone.

Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite e le autorità ucraine hanno aperto un'inchiesta. Il presidente ucraino e la moglie erano vestiti di nero e hanno portato dei fiori. All'interno dell'edificio in cui si è svolta la cerimonia, situato molto vicino a Piazza Maidan, sono state portate sette bare, da uomini in uniforme militare. Su ogni bara è stata posta la bandiera ucraina e accanto i ritratti in bianco e nero delle vittime. Il funerale di Monastyrsky, che aveva 42 anni, si terrà domani prossimo in uno storico cimitero nel centro della capitale ucraina.

Anche l'Ambasciatore Pier Francesco Zazo ha preso parte ai funerali, "rappresentando la vicinanza del Governo e del popolo italiano ai familiari delle vittime di Brovary", scrive su Twitter l'Ambasciata italiana a Kiev, ricordando "con un affetto particolare il Primo Vice Ministro Yevgenii Yenin, innamorato dell'Italia, dove per anni aveva prestato servizio presso l'Ambasciata ucraina, imparando alla perfezione la nostra lingua".