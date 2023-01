Germania, gli agenti affondano nel fango e a stento stanno in piedi mentre respingono gli ecologisti

Fango come sabbie mobili e il manifestante, vestito da frate, stuzzica i poliziotti che a stento riescono a mantenere l'equilibrio. Uno aiuta l'altro, poi cadono si rialzano e continuano a difendersi mentre tentano in ogni modo di tirare fuori le gambe dalla melma. Una scena tragicomica immortalata durante il blitz degli ecologisti a Lützerath, dove le forze di polizia - 70 agenti sono rimasti feriti - hanno cercato di contenere le proteste contro l'ampliamento di una miniera di carbone. Una scelta dettata dalla chiusura delle centrali nucleari in Germania, che però non piace a tanti attivisti. A sostenere la manifestazione, che ha mobilitato circa 35mila persone, anche Greta Thunberg: l'attivista svedese è stata portata via con la forza dalla polizia.