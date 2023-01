Giorno della Memoria: il discorso integrale di Mattarella

"Mai più a un mondo dominato dalla violenza, dalla sopraffazione, dal razzismo, dal culto della personalità, dalle aggressioni, dalla guerra. Mai più a uno Stato che calpesta libertà e diritti. Mai più a una società che discrimina, divide, isola e perseguita. Mai più a una cultura o a una ideologia che inneggia alla superiorità razziale, all'intolleranza, al fanatismo". La cerimonia al Quirinale per il Giorno della Memoria è l'occasione per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di ricordare che il "valore della Memoria non si esprime soltanto nel ricordo, doveroso e partecipe, delle vittime e delle immani sofferenze loro inflitte. Ma è espresso nell'impegno che - alla fine della Seconda Guerra mondiale - gli uomini liberi e gli Stati democratici presero, sulle ceneri di Auschwitz, per dire mai più. Un impegno che oggi ci unisce e ci interpella", sottolinea il Capo dello Stato nel suo intenso discorso.

“Osservando, dall'alto e a distanza di anni, il baratro di abominio e perversione culminato nelle camere a gas e nei forni crematori, si viene tuttora colti da un senso di smarrimento, di impotenza, di incredulità. «Eventi incredibili - scrisse Luigi Meneghello - e insieme orribilmente documentabili.» I cancelli di Auschwitz si spalancano tuttora sopra un abisso oscuro e impenetrabile: la cancellazione totale della dignità dell'uomo, il buio della ragione che, come avvertiva Goya, genera mostri”.