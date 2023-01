Gli effetti del fiume atmosferico che si è abbattuto sulla California visti dallo spazio

Le immagini satellitari mostrano il prima e il dopo in alcune zone della California colpite da temporali e inondazioni che hanno danneggiato le coltivazioni e riempito di detriti le zone costiere.

Cosa sono i fiumi atmosferici?

I fiumi atmosferici sono correnti di aria umida capaci di trasportare e scaricare enormi quantità di acqua. Si tratta di un fenomeno abbastanza comune in California e in altre zone del pianeta. Secondo la NASA ce ne sono circa una decina presenti sulla Terra ogni giorno.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration americana (NOAA), i fiumi atmosferici possono trasportare fino a 15 volte il volume d’acqua del fiume Mississippi e si presentano come una scia di nubi che può estendersi per centinaia di chilometri. Queste formazioni lunghe e strette di vapore acqueo si formano sopra un oceano e fluiscono attraverso il cielo.

Queste tempeste, simili a fiumi nel cielo, possono provocare inondazioni improvvise, frane e smottamenti. La pioggia e la neve alimentate dal fiume atmosferico hanno colpito la California per giorni, causando gravi danni oltre alla perdita di vite umane.

Oggi (giovedì 19 gennaio) Biden si reca nelle zone della costa centrale per incontrare i soccorritori, visitare le città colpite e "valutare quale ulteriore supporto federale sia necessario", ha dichiarato la Casa Bianca. Il presidente aveva già dichiarato lo stato di emergenza l'8 gennaio.