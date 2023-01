Gli Stati Uniti inviano 60 veicoli da combattimento Bradley in Ucraina

Gli Stati Uniti hanno spedito 60 veicoli da combattimento Bradley in Ucraina, come parte di un nuovo pacchetto di armi in aiuto dell'esercito di Kiev.

Il video mostra i mezzi blindati Bradley mentre vengono caricati a bordo della nave cargo Arc Integrity a Charleston, in South Carolina.

I Bradley, veicoli corazzati con un potente cannone, vengono utilizzati dall'esercito americano per trasportare le truppe sui campi di battaglia sin dalla metà degli anni '80.