La decana senza velo al Campidoglio: "Ho scritto a Khamenei, questa rabbia rovescerà il regime"

A 80 anni aveva avuto già il coraggio di rinnegare l'hijab obbligatorio come le manifestanti più giovani di lei e di mostrare il suo coraggio al mondo. A fine ottobre osò strapparsi il velo in un video diventato virale, che ha commosso e il mondo.

Oggi l'anziana donna iraniana Gohar Eshghi per quel gesto di coraggio riceve il Premio Valore Coraggio al Campidoglio a Roma. A consegnarlo la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Per l'occasione lei che è nata quando ancora c'era lo Shah, ha inviato agli organizzatori del premio questo videomessaggio in cui ancora una volta sfida la Repubblica islamica degli ayatollah con i quali ha condiviso i valori religiosi fino a metà della sua vita lanciando un appello:

“Il regime iraniano ha preso in ostaggio il popolo, vi chiedo di dichiararlo al mondo. Più volte ho mandato messaggi ad Alì Khamenei, gli ho detto: Devi smetterla di uccidere i figli di questa Patria, devi avere paura della rabbia della gente. Un giorno tutta la rabbia che avete creato rovescerà il regime.

La voce tenera corrosa dall'età è quella di una madre che ha vissuto il dolore più grande: la perdita di un figlio, Sattar Beheshti un operaio attivista e blogger, torturato e ucciso dalle guardie nel 2012 solo per "aver scritto del dolore della gente" dice lei.

Seduta in terra, senza velo, mostra la foto del suo Sattar mentre continua nel video in esclusiva, che in serata sarà mostrato nella sala della Protomoteca nella sua versione integrale: Figli miei - dice - vi parlo di un regime che arresta, tortura e uccide i figli di questo paese e lo fa in nome del Corano. Non e giusto. Sono passati 11 anni da quando hanno ucciso mio figlio, il mio Sattar e il dolore è ancora forte. Non posso sopportare di vedere altre madri che soffrono la perdita di un figlio.

In mezzo alle tante giovani protagoniste dell'attuale rivolta antigovernativa in nome di Mahsa Amini, questa eroica ottantenne è la “decana” delle donne iraniane che chiedono dignità e riforme sociali ed economiche strutturali. Il loro iniziale coraggio ha reso la protesta trasversale coinvolgendo tutta la popolazione anche quella maschile.

Gohar continua a protestare contro il regime nel video arrivato

Ho deciso di sfidare questo regime perché loro ci hanno fatto molto male, facendo irruzione nella mia casa e portando via tutta la mia famiglia per un interrogatorio, non si sono fermati neppure davanti a bambini. Sono senza scrupoli, mi hanno spinta per strada facendomi cadere e poi hanno detto che raccontavo falsità, continua l'ottantenne nel video arrivato tra mille difficoltà perché in Iran il controllo sulle proteste è al massimo e lei vive in una regione dove le connessioni web sono difficili.

Desideravo una fondazione a nome di mio figlio - continua - ma non mi hanno mai concesso l’autorizzazione, alla fine mi sono rivolta ad uno dei miei figli sparsi nel mondo e lui è riuscito a crearla negli Stati Uniti. Ma mi è stato intimato di prendere le distanze dalla Fondazione.

Il Premio Valore Coraggio, promosso dalla Fondazione Italia sostenibile, è una scultura naturale di travertino fossile e rappresenta la forza e l’indistruttibilità del gesto di coraggio. A riceverlo per Gohar sarà un'attivista iraniana nota alla comunità romana, Parisa Nazari. Nel video Gohar ringrazia del premio e dice: Sarei stata felice di essere tra voi, ma il regime ha ridotto in una condizione di schiavitù tutti gli iraniani, anche i sostenitori”. Ma dice: “Vi saluto con la speranza della vittoria.