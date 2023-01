Golden Globe 2023, i trailer dei film che hanno vinto il premio

“Gli Spiriti dell'Isola” e “The Fabelmans” sono i miglior film del 2022 rispettivamente nella categoria commedia e film drammatico dell'Ottantesima edizione dei Golden Globes Awards, che sono stati presentati ieri a Los Angeles. “Abbott Elementary” e “House of the Dragons” sono le migliori serie tv del 2022. Il premio per la miglior regia è andato a Steven Spielberg, per il suo film semi autobiografico “The Fabelmans”. Tra i vincitori anche le attrici Michelle Yeoh, migliore interpretazione per “Everything Everywhere All at Once” e Cate Blanchett, miglior attrice non protagonista per per “Tar”. Anche Austin Butler per “Elvis”, migliore attore non protagonista, Colin Farrell per “The Banshees of Inisherin - Gli spiriti dell'Isola” e Angela Bassett per “Black Panther: Wakanda Forever” tra i premiati. Ecco alcuni spezzoni dei film incoronati alla cerimonia Golden Globe 2023.