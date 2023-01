Governatore della città russa di Rostov: "Abbiamo abbattuto un Ufo", i video da tre angolazioni

Un oggetto volante non identificato, probabilmente un missile o un drone, è stato abbattuto sopra la città di Rostov sul Don in Russia dal sistema di difesa aerea. Un notiziario locale, il Pivyet Rostov, ha descritto l’oggetto misterioso come un "UFO" ed ha scatenato l’ilarità in rete. Molti hanno commentanto temendo l’entrata in guerra della Russia contro un’intelligenza superiore extraterrestre.

Vasily Golubev, governatore dell'oblast di Rostov, ha scritto su Telegram che un "oggetto di piccole dimensioni a forma di palla" è stato scoperto volare "nel vento" a un'altitudine di circa un miglio e mezzo il 3 gennaio. L'oggetto è stato individuato sopra il villaggio di Sultan Sala nel distretto Myasnikovsky della regione ed è stata presa la decisione di liquidarlo". "Esorto tutti a mantenere la calma. Per garantire la sicurezza sono coinvolte tutte le forze e i mezzi. Il cielo è coperto di difese antiaeree", ha aggiunto, senza specificare quale fosse l'oggetto.

La città di Rostov sul Don, si trova a meno di 100 chilometri dal confine Ucraino ed il suo territorio confina con il Mar d'Azov, che è collegato al Mar Nero dallo Stretto di Kerch, un luogo strategico per entrambe le parti in guerra in Ucraina. Dall'inizio dell'invasione di Vladimir Putin, l'oblast vicino all'Ucraina è stato soggetto a regolari bombardamenti e attacchi di droni.

Si ritiene che gli attacchi dei droni ucraini siano stati alla base degli attacchi alle basi aeree russe a dicembre che, secondo quanto riferito, hanno danneggiato alcuni aerei. Kiev non ha rivendicato direttamente la responsabilità degli attacchi alle basi aeree di Dyagilevo ed Engels, tuttavia, Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina, ha accolto con favore gli attacchi, che secondo quanto riferito hanno costretto la Russia a stazionare i suoi bombardieri in Estremo Oriente.