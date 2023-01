Granata esplode dentro la trincea: soldati ucraini salvi per miracolo, nel video il forte scoppio

Improvvisa esplosione all'interno di una trincea in un luogo imprecisato del fronte della guerra, in Ucraina: due soldati ranicchiati in una minuscola buca, improvvisamente il fragore di una granata ed il fumo: poi si ode la voce dei due militari, probabilmente rimasti miracolosamente illesi.

Il testo del post sui social, recita "spero diventi virale".

La guerra sul campo invernale, si sta svolgendo con controffensive ucraine, seguite da quelle delle forze russe, senza svolte significative nel conflitto. Secondo un alto funzionario statunitense - riporta l'Ansa - “L'Ucraina non dovrebbe concentrarsi sulla difesa della città di Bakhmut a tutti i costi e utilizzare invece una finestra di opportunità per preparare una grande controffensiva contro le forze russe”.

Il tempo - così la fonte Usa - “favorisce la Russia a Bakhmut, date le sue maggiori risorse in fatto di artiglieria e l'enorme numero di truppe”.