Grida c'è una bomba sul volo Iquique-Santiago: evacuato l'aeroporto e arrestato per falso allarme

Tutto si è consumato in pochi istanti quando all'aeroporto di Iquique, in Cile, un uomo ha gridato c'è una bomba a bordo del volo LAN 1277 Iquique-Santiago. A quel punto è scattato il protocollo di sicurezza che prevede, tra le altre cose, l'evacuazione dello scalo. Gli agenti intervenuti non hanno trovato nulla e i controlli hanno provocato diversi disagi: ritardi si sono registrati per tre aerei pronti al decollo e due aerei in arrivo. Il soggetto che ha lanciato l'allarme è stato arrestato.