Grossi in missione in Ucraina: "Dobbiamo prevenire un incidente nucleare"

Una missione permanente dell'Aiea nella centrale nucleare al Sud. E' stata istituita dall'agenzia atomica con i suoi esperti nella centrale nucleare di Pivdennoukrainsk, in Ucraina meridionale. "La bandiera dell'Aiea sventola ora presso la centrale di Pivdennoukrainsk", ha twittato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, in missione in Ucraina in questi giorni.

"Siamo qui per restare per aiutare a garantire la sicurezza e la sicurezza nucleare durante il conflitto in corso", conclude il tweet, "presto l'Aiea sarà stabilmente presente in tutte le centrali nucleari".

Secondo Grossi, è necessario "estendere la presenza in ucraina, per aiutare a prevenire un incidente nucleare durante il conflitto in corso".

Il video dei sopralluoghi: "Andremo anche a Chernobyl" .