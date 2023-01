Harry Styles si inginocchia davanti a Jennifer Aniston e strappa i pantaloni di pelle

Voleva soltanto accoglierla con un gesto plateale e invece è stato costretto a proseguire il concerto con una bandiera della pace avvolta intorno alla vita. Momento imbarazzante per Harry Styles durante il suo ultimo concerto a Los Angeles. Il cantante britannico si è inginocchiato davanti a Jennifer Aniston, la donna per cui aveva perso la testa da giovane, per ritrovarsi con i pantaloni squarciati sul davanti. L'imbarazzo è palpabile e Styles non fa nulla per nasconderlo. A quel punto non può fare altro che rimediare con una sorta di bandiera arcobaleno e continuare a cantare: “The Show Must Go On”.