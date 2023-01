I "difetti" dei tank Leopard ed Abrams: video della TV russa che ironizza sui carri armati per Kiev

"Leopardi sdentati" e "Abrams malconci": la TV russa prende in giro i carri armati di Nato e Usa promessi all'Ucraina in una trasmissione televisiva.

Schemi colorati con in rosso i "difetti" dei tank per Kiev, a supporto del talk in onda sul canale della televisione di stato "Rossiya 24", il video mostra le scritte "Gatti senza denti" (in sovrimpressione con le immagini dei carri Leopard, in arrivo dalla Nato).

"Metà del plotone dei tank, sarà colpito dagli T-90 prima che arrivino sul campo di battaglia".

Il presentatore tv confronta i carri tedeschi con quelli russi, i primi "Hanno un raggio di tiro più corto", e poi indica "I punti deboli di Abrams".