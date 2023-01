I farmaci scaduti nella residenza per anziani, lasciati soli dall'infermiera a Natale

Un blitz condotto a vasto raggio durante le feste di Natale e Capodanno, sembra portare alla luce solo la punta di un iceberg, sotto il mirino dei Carabinieri del Nas le strutture per anziani: "Irregolari una su 4", i militari ne chiudono sei, riscontrate "carenze igenico-strutturali", numerose le sanzioni - anche penali - ed amministrative.

Ed è un vaso di Pandora: anziani stipati più del numero consentito, ma anche dispositivi e farmaci "scaduti di validità", addirittura alimenti in cattivo stato di conservazione.

Sanzionate 27 persone per violazioni penali, 133 per illeciti amministrativi, per 167 mila euro.

Disposta la chiusura di 6 strutture ricettive perchè "abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale", gli anziani - scrivono i militari in un comunicato - sono stati immediatamente trasferiti presso le famiglie di origine, o altre strutture "idonee presenti sul territorio".