I Måneskin si giurano “amore eterno” con un bacio a stampo e un matrimonio poligamo

Tutti e quattro vestiti di bianco: Thomas e Damiano gli sposi, Vittoria ed Ethan le 'spose' con il velo tradizionale e un bouquet di rose rosse. I Maneskin hanno mantenuto la promessa e si sono sposati fra loro quattro, in una location da favola come Palazzo Brancaccio a Roma davanti a un officiante d'eccezione: l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia in piena regola, ospiti volti eccellenti anche della musica. “Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?”, ha detto Michele, e i quattro componenti della band hanno risposto “Yes”. Nel finale, l'officiante ha invocato 'Apollo, il Dio della musica' per confermare l'unione tra gli artisti. Bacio finale a stampo tra tutti e quattro, prima della torta.