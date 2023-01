"I miei figli sono i primi assaggiatori delle mie dolci creazioni"

Studi scientifici in Italia e apprendistato nei più celebri laboratori di Belgio, Olanda e Germania, Cecilia Tessieri Rabassi è stata la prima donna maître chocolatier al mondo. Contesa da celebri firme, la Signora del Cioccolato decide però di dedicarsi alla sperimentazione e alla ricerca di gusti nuovi in Toscana, alle porte di Pisa, in un atelier tutto suo. L’origine di questo straordinario successo è legata ad un uovo ricevuto da bambina a Pasqua. Un’emozione mai sopita che propone da decenni a golosi esigenti e palati raffinati, a partire dai primi assaggiatori, i fortunati figli Alessandro e Ranieri. Insieme al papà Alfredo compongono il clan familiare che supporta Cecilia in tutta la filiera produttiva. ‘Il mio consiglio per le giovani donne è di avventurarsi in tutti i percorsi ancora ad appannaggio degli uomini. Ovunque c’è bisogno di talenti femminili’. Mettiamoci al lavoro…