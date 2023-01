I pulcini di pinguino di Adelia deliziano i visitatori allo zoo di Guadalajara

Sei pulcini di pinguino di Adelia in questi giorni rubano la scena agli altri animali allo zoo di Guadalajara in Messico. I pulcini sono nati a Guadalajara grazie a dodici uova trasportate in incubatrici via aereo dal Sea World di San Diego, per garantire la diversità genetica degli esemplari nello zoo. I visitatori possono osservare i pulcini nutriti e accuditi dal personale dello zoo in uno speciale recinto separato. I pinguini di Adelia vivono e si riproducono lungo la costa antartica e in piccole isole con rocce esposte. Sono alti circa 70 cm e pesano da tre a sei chili.