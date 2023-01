Il cast del musical di Broadway su Neil Diamond lo videochiama per il suo compleanno

Il cast di un nuovo musical di Broadway su Neil Diamond ha fatto una sorpresa al cantante per il suo 82esimo compleanno.



L'attore Will Swenson che interpreta il giovane Diamond ha chiamato il cantante dal palcoscenico del Broadhurst Theatre. Poi gli ha cantato insieme al cast e al pubblico in sala “Tanti auguri a te”.



Swenson e Mark Jacoby impersonano Diamond nel musical in momenti diversi della sua vita. Nello show compaiono alcune delle sue più popolari canzoni..