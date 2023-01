Il georadar della scientifica: ecco l'apparecchio che scova le pareti segrete

Ha permesso di trovare la finta parete segreta dietro un'armadio, dove c'era il bunker con gioielli e pietre preziose per milioni di euro, e le scatole per documenti: vuote. Ma scova anche quelle stanze nascoste - scoperte in tante operazioni delle forze dell'ordine - dove si nascondono tutti i boss latitanti, di mafia ndrangheta e della grande criminalitò.

Il video del georadar della polizia scientifica: i "raggi X" per le mura, in cerca dei segreti del boss Matteo Messina Denaro. E' stato portato all'interno di un ennesimo appartamento, nella rete di quella ormai che viene chiamata il “covo diffuso” di Campobello di Mazara (almeno 6 al momento, quelli rinvenuti nell'imponente e febbrile operazione delle forze dell'ordine nel trapanese). Forse svelerà segreti, forse no, ha un costo elevato e “mette a nudo” quello che c'è dietro ogni parete di mattoni, ed anche oltre.

Il Georadar, è stato usato dalla polizia scientifica sull'auto di Denaro: quell'Alfa Romeo Giulietta acquistata in contanti in città, personalmente, dal boss. Gli investigatori sono riusciti a trovare l'automobile perché nel borsello trovato al capomafia dopo l'arresto c'era una chiave. Dal codice della chiave, i Pm sono arrivati alla Giulietta, poi gli investigatori hanno ricostruito, grazie un sistema di intelligenza artificiale, gli spostamenti del veicolo del capo mafia risalendo al suo nascondiglio di vicolo San Vito.