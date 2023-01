Il luogo dell'agguato, i carabinieri cercano i bossoli: la sparatoria ad Alatri, colpito 18enne

I rilievi delle forze dell'ordine sul posto, militari cercano i bossoli sulla strada: il video dal luogo dell'agguato.

Erano da poco passate le 20 quando alcuni colpi di pistola sono stati esplosi ad Alatri contro un gruppo di ragazzi seduti sulle scalette tra la passeggiata e largo Cittadini. Uno di loro, Thomas, è rimasto a terra ferito al cranio. Portato in coma all'ospedale di San Benedetto di Alatri, vista la gravità della prognosi, è stato intubato ed intorno alle 21,30 trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, per poi essere nuovamente trasferito in un altro ospedale.

Il referto parla di ferita d'arma da fuoco in sede cranica frontale con probabile fuoriuscita posteriore dell'ogiva. Sul posto i carabinieri della compagnia di Alatri e le ambulanze del 118. Secondo quanto si apprende, a sparare contro i giovani seduti in pieno centro storico, sarebbe stata una persona dal sedile posteriore di uno scooter Tmax guidato da un altro uomo. Gli aggressori sono fuggiti. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni. Sul posto sono giunti anche alcuni mezzi dei vigili del fuoco con potenti fari per illuminare la zona della sparatoria per la ricerca di eventuali bossoli.