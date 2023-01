Il messaggio serale di Zelensky: "Il nostro senso di unità contrasta la paura della Russia"

"Quarantacinque droni Shahed sono stati abbattuti la notte di Capodanno, 33 dall'Air Force e altri 12 dalla difesa aerea delle forze di terra". Ad affermarlo, nel suo messaggio serale, è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Per Zelensky, secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda', il sentimento di unità degli ucraini è in netto contrasto con la paura che ha prevalso in Russia: "Hanno paura. Si sente. E giustamente hanno paura. Perché perdono. Droni, missili, tutto il resto non li aiuteranno. Perché siamo insieme. E loro hanno paura".