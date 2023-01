Il missile russo colpisce l’hotel nel centro di Kyiv: il video da più angolazioni

Le telecamere a circuito chiuso interne e esterne all’hotel Alfavito a Kyiv hanno registrato il momento in cui un missile russo ha colpito la struttura nel pomeriggio del 31 dicembre 2022.

L'impatto dell'esplosione è stato avvertito anche nella sede del Palazzo Nazionale delle Arti dell'Ucraina. Nei video si vedono finestre e porte che saltano in aria a causa dell’onda d’urto e persone che corrono per mettersi al riparo. Una persona in strada viene investita dalle schegge di vetro. Lo scoppio devasta una sala riunioni

Il 31 dicembre la Russia ha lanciato più di 20 missili da crociera contro obiettivi ucraini. L'attacco ha provocato la morte di almeno una persona e diversi feriti in quello che Dmytro Lubinets, difensore civico per i diritti umani, ha descritto come "Terrore a Capodanno".