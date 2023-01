Il momento in cui la giornalista militare russa viene colpita al fronte - Video

Il momento del ferimento da scheggia della giornalista militare Anastasia Elsukova, che ieri era con i combattenti del PMC alla stazione di Sol vicino a Soledar. Dopo essere stata ferita, Anastasia ha ricevuto i primi soccorsi dai "musicisti", così vengono chiamati i soldati del battaglione Wagner da cui era scortata la Elsukova, dopodiché è stata portata prima all'ospedale di Pervomaisk, poi a Lugansk, e poi trasportata in aereo in una clinica di Mosca, che ci tiene a far sapere che la giornalista è rimasta ferita ad una coscia ed a un ginocchio, è cosciente e impaziente di tornare al fronte.

“Quando siamo arrivati ​​alla stazione di Sol, abbiamo iniziato a lavorare lì, filmando l’edificio della stazione, ricevendo commenti dai combattenti. Ho girato alcuni stand-up, ho preso i commenti dei ragazzi. Ho cercato di non uscire nell’area aperta che veniva bersagliata dai colpi, mi sono tenuta vicino all’edificio. Dopo essere rimasta sulla soglia, volevo registrare uno stand-up", ha detto la giornalista.