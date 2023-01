Kevin Spacey ignora le polemiche: "Vivo la mia vita, non mi nascondo in una grotta"

"Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro le persone, guido, gioco a tennis, ho sempre incontrato persone generose, genuine e compassionevoli. Non mi sono nascosto, non sono andato a vivere in una grotta" ha detto all'Ansa l'attore Kevin Spacey, il premio Oscar coinvolto nell'onda Weinstein con una causa vinta ma altri procedimenti in corso per accuse di molestie omosessuali.

Spacey, non senza polemiche, è a Torino per ricevere la Stella della Mole dal Museo del cinema e tenere una masterclass. "Quello che si vede nei media non è la vita vera, non mi sto riappropriando della vita pubblica perché non l'ho mai lasciata", ha aggiunto. "Grande tristezza per la scomparsa di Gina Lollobrigida. E' stata una grande interprete ma soprattutto ha avuto una vita incredibile", ha commentato ancora Kevin Spacey a Torino a proposito della morte della star italiana.