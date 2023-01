Il presentatore dei Golden Globe, Jerrod Carmichael: “Sono qui perché nero”

Jerrod Carmichael, presentatore dei Golden Globes 2023, ha rivelato il motivo - a suo avviso - per il quale sarebbe stato scelto a presenziare sul palco. “Sono qui perché sono nero”. 35 anni, il comico ha aperto le danze con un monologo sui problemi di una evidente mancanza di diversità, causa imputata alla Hollywood Foreign Press Association (HFPA): ovvero l'organizzazione di giornalisti professionisti che rappresentano l'industria del cinema statunitense. “I Golden Globe, non è andato in onda l'anno scorso perché l'associazione, che non potrei definire razzista, non contava nemmeno un nero fino alla morte di George Floyd”. Nel 2022 la NBC (National Broadcasting Company) non ha trasmesso i Golden Globe proprio perché “non fu garantita una maggiore inclusività dei premi”. Non fu ritenuta sufficiente la decisione di aggiungere 20 membri neri entro il 2021 su 87 bianchi.