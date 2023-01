Il robot cambia forma e passa rapidamente dallo stato liquido a solido

I ricercatori dell'Università cinese di Hong Kong hanno realizzato un robot umanoide in grado di cambiare forma e passare dallo stato liquido a solido e viceversa. Un modo per superare le vecchie versioni di “oggetti animati” robusti, ma troppo rigidi, o eccessivamente morbidi, dunque ingestibili. La svolta, probabilmente, o il compromesso parlando in termini tecnici, è questo “mutaforma” in miniatura in grado di attraversare delle grate sfruttando le proprie capacità.

Sono stati gli ingegneri a mostrare al mondo come il robot MPTM, acronimo di Magnetoactive Phase Transition Material, possa passare rapidamente, e in modo reversibile, dallo stato liquido a quello solido. Ma tra le caratteristiche favorevoli c'è anche il fatto di essere magnetico, dunque, in grado di condurre elettricità.

“Dare ai robot la possibilità di passare dallo stato liquido a quello solido li dota di maggiori funzionalità”, ha affermato Chengfeng Pan a capo dello studio. Il team ha creato il materiale incorporando le particelle magnetiche nel gallio, un metallo che garantisce un punto di fusione basso: a 29,8 gradi Celsius.

Il robot fa pensare all'umanoide del film “Terminator 2: Judgment Day” ma in realtà la ricerca, sovvenzionata da numerosi Enti statali cinesi, è finalizzata a tutt'altro. In particolare alla somministrazione di farmaci e alla rimozione di oggetti estranei.