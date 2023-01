Il video del bombardamento russo su Vuhledar, cittadina ridotta in macerie

Questo video, pubblicato dal canale Telegram russo “voin_dv”, mostra le riprese dall'alto di un bombardamento operato dalle forze di Mosca con il lanciarazzi Tos-1 su Vuhledar, città circa a 50 km a sud-ovest di Donetsk che prima della guerra contava quasi 15 mila abitanti. Conquistare questo centro abitato riveste particolare importanza per la Russia, che vi ha dispiegato non i soldati mobilitati ma quel che resta delle sue unità di élite. Prendere Vuhledar permetterebbe infatti di allontanare il fronte dall'unica ferrovia che collega Donetsk a Mariupol, Berdyansk, Melitopol e alla Crimea: se la linea fosse compromessa dall'artiglieria ucraina, la logistica russa andrebbe in seria difficoltà, soprattutto fino al ripristino dei binari che collegano la penisola occupata alla Russia attraverso il ponte di Kerch, reso inservibile da un'esplosione lo scorso ottobre. Nonostante gli intensi bombardamenti di questi giorni, tuttavia, le forze occupanti non hanno ottenuto finora nessun avanzamento, mentre circolano in rete video ripresi nei paraggi che mostrano numerosi cadaveri di soldati russi rimasti sul terreno.