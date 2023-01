Il video della violenta aggressione con un martello al marito di Nancy Pelosi

Il video della violenta aggressione al marito dell'ex presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi è stato reso pubblico per decisione di un giudice americano. Nel filmato, registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'abitazione di Paul Pelosi a San Francisco, si vedono l'uomo e David DePape, il suo aggressore, nel corridoio.

Il video mostra DePape strappare il martello all'82enne Pelosi e lanciarsi verso di lui. Il colpo subito da Pelosi non è visibile ma si vedono gli agenti entrare nella casa e saltare addosso all'aggressore. Pelosi, apparentemente privo di sensi, resta sdraiato a faccia in giù sul pavimento in giacca e pantaloni del pigiama.

Le prove includono parti della chiamata al 911 di Paul Pelosi il 28 ottobre, nonché immagini video delle telecamere di sorveglianza della polizia del Campidoglio, e delle telecamere indossate dai due agenti di polizia intervenuti oltre a un video dell'interrogatorio del sospetto David DePape.

Dopo l'aggressione, Paul Pelosi, 82 anni, è stato operato per "frattura al cranio e gravi ferite al braccio destro e alle mani", ha detto un portavoce. La pubblicazione di questo video arriva dopo una decisione in tal senso del giudice Stephen Murphy, nonostante l'opposizione delle parti, sia difesa che accusa.