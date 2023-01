Il video dell'accoltellamento della giovane: le telecamere riprendono l'uomo in fuga

Un uomo con un cappello nero in testa e una busta blu in mano si avvicina alle spalle di una ragazza che sta per comprare un biglietto all'interno della stazione Termini di Roma e la accoltella una prima volta allo stomaco. La giovane, una israeliana di 24 anni con uno zainetto rosso sulle spalle, si volta e si allontana. L'uomo la segue e la colpisce una seconda volta e poi fugge via.

Sarebbe questa la dinamica del ferimento avvenuto sabato sera alle 21.45 all'interno della stazione Termini.