Il video di Berlusconi su TikTok per i 5 milioni di like

Il primo video su TikTok è datato 1-9-2022, oggi a 4 mesi e venti giorni da quella data il Cavaliere ha più di 730 mila follower e pubblica un video per ringraziarli: “Mi dicono che su TikTok io ho fatto più di 5 milioni di ‘Mi piace’”. Così Berlusconi festeggia il raggiungimento del traguardo sul suo account, ma naturalmente non può dimenticare di aggiungere una nota politica: "Ricordatevi che io devo piacere soprattutto alle prossime elezioni nella cabina elettorale. Mi raccomando non traditemi.