Il video di Jeremy Renner con mamma e sorella: "Un giorno di ospedale trasformato in fantastica spa"

L'attore di "The Avengers" Jeremy Renner, che domenica ha avuto un grave incidente con uno spazzaneve, è ricomparso sui social per ringraziare i suoi follower dall'ospedale dove è ricoverato. Ha poi condiviso su Twitter un nuovo video che lo riprende insieme alla mamma e alla sorella che si prendono cura di lui: “Un giorno non troppo bello in terapia intensiva trasformato in spa grazie a mamma e sorella: grazie mille!”.