Il video di Tyre Nichols pestato a morte dalla polizia di Memphis

È stato pubblicato il quarto video, quello più sconvolgente a cui facevano riferimento la polizia e l'Fbi. Non fa parte delle body della polizia di Memphis, ma arrivano da una telecamera fissa di sicurezza sempre della polizia municipale. Non c'è audio, ma si vede Tyre Nichols picchiato dagli agenti e colpito alla testa più volte, prima preso a calci e poi a pugni mentre è ammanettato, e tenuto fermo da due poliziotti fino a che non è a terra, inerme.

Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti. Nella città del Tennessee - riferiscono i media locali - i manifestanti hanno bloccato il ponte dell'Interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l'Arkansas. A Washington decine di manifestanti si sono radunati a Lafayette Park, vicino a Black Lives Matter Plaza, e in K Street mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street, creando problemi al traffico cittadino. La Nbc segnala manifestazioni di protesta anche a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadelfia, Providence e Dallas.

Decine di manifestanti, per lo più giovani, si sono radunati davanti alla Casa Bianca, con cartelli che chiedevano "la fine del terrore della polizia", "giustizia per Tire Nichols" e "imprigionare i poliziotti assassini".