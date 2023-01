Il video dimostrativo del sistema di difesa aerea Samp/T che Italia e Francia invieranno a Kiev

Questo video promozionale è realizzato da Eurosam, una controllata del consorzio Mbda partecipato da Airbus, Bae Systems e dall'italiana Leonardo. Mostra il sistema di difesa aerea Mamba Samp/T, che Roma e Parigi intendono inviare all'Ucraina per proteggersi dagli attacchi russi. Sabato 28 gennaio il quotidiano francese L'Opinion ha dato notizia che Italia e Francia hanno ordinato 700 missili terra-aria Aster-30, ossia le munizioni per il Mamba Samp/T: la decisione è stata presa ieri a Roma, dove il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato l'omologo francese Sébastien Lecornu. Questo nuovo ordine servirà per rafforzare le scorte, dato che appunto un numero imprecisato di missili Aster-30 sarà consegnato a Kiev. Ci vogliono normalmente tre anni tra l'ordine e la consegna, ma i governi sollecitano ad accorciare i tempi. L'Aster-30 raggiunge la velocità di Mach 4.5, ha una gittata superiore ai 100 chilometri. La Francia dispone di otto lanciarazzi Mamba (ma prevedere di comprarne altri quattro) e l'Italia ne ha sei.