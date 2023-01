Il video ripreso in un ospedale di Shanghai sopraffatto dai contagi

Questo video, pubblicato dall'agenzia Reuters, è stato girato mercoledì 4 gennaio nei corridoi dell'ospedale Tongji di Shanghai, in Cina: le stanze sono piene, i corridoi sono invasi dai lettini. All'esterno, personale sanitario in tute e mascherine protettive sposta diversi cadaveri. In poco tempo gli inviati della testata britannica ne hanno contati 18, ma Pechino dichiara mediamente cinque decessi Covid al giorno.

La fine della politica zero Covid ha portato a un'ampia diffusione dei contagi su una popolazione di 1,4 miliardi di persone i cui livelli di immunità sono molto inferiori rispetto al resto del mondo.