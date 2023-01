Il viso terrorizzato di un soldato in trincea, pioggia di proiettili nel bosco

“Dalla notte al giorno”, il commento al video dove viene mostrato un militare di Kiev che alla fine alza il pollice in segno di "ok", ostentando tranquillità, ma lo sguardo, mostra tutta la sua preoccupazione. Il militare si trova all'interno di una trincea in un luogo imprecisato dell'Ucraina, sullo sfondo si vedono i lampi dei mortai e si sente il suono delle pallottole nemiche, probabilmente dei mortai russi.

Di recente la direzione dell'intelligence ucraina ha dichiarato che i russi stanno fortificando la costa della Crimea perchè temono sbarchi delle truppe di Kiev. Secondo il rapporto, anche la Russia sta scavando trincee sulla costa vicino al villaggio di Molochne, non lontano dalla città di Saky. "Inoltre, vengono installati i cosiddetti 'denti di drago' - le file di piramidi di cemento, che dovrebbero fermare l'avanzata di attrezzature pesanti", afferma il rapporto.