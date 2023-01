Ilary Blasi in discoteca a Parigi: le immagini di una notte “alternativa”

Ilary Blasi avrebbe trascorso il week end a Parigi, facendo trapelare la presenza di un'altra persona con lei. Forse il nuovo compagno Bastian Muller? Si domandano i fan. Intanto la show girl appare in una foto in discoteca in maglietta bianca e jeans, poi le immagini riprendono la sala, le luci e registrano la musica a tratti assordante.