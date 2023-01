L'auto finisce nel canale: morti tre giovani. Il video sul luogo della tragedia

Tragico incidente a Veronella, in provincia di Verona: un'auto con a bordo tre giovanissimi indiani ha sbandato ed è precipitata in un canale 10 metri più in basso rispetto al livello della strada. Due ragazzi e una ragazza sono morti mentre un quarto è stato sbalzato fuori dall'auto e, seppur ferito, è riuscito a dare l'allarme.Le vittime hanno tutte tra i 19 e i 20 anni. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 7b, alla periferia di Veronella, intorno alle 17,30. La vettura è caduta lungo in una scarpata ed è finita nel torrente Alpone.