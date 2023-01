Scontro sulla A4 tra cinque mezzi pesanti: un morto

Un incidente stradale che ha coinvolto cinque mezzi pesanti sulla A4 in direzione di Torino, tra Trezzo (Mi) e Cavenago in Lombardia ha causato un morto. L'incidente è avvenuto alle 5.24 di questa mattina. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. L'autostrada è stata chiusa tra le uscite di Seriate e Cavenago in direzione Milano, causando chilometri di code sia in autostrada, che nelle strade di collegamento al capoluogo lombardo.