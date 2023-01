L'incontro ravvicinato con la megattera: il video del subacqueo impegnato a filmare un’orca

Spesso utilizzato impropriamente, questa volta l'aggettivo “incredibile” non stona rispetto a un video che lascia per alcuni istanti senza fiato. Protagonisti dei subacquei, uno in particolare, che ha avuto un incontro ravvicinato, forse troppo, con una megattera al largo delle coste della Norvegia. L'uomo era impegnato a filmare un'orca quando la megattera, che di per sé non è pericolosa per l'uomo, si è materializzata a pochi metri da lui in cerca di un pasto facile.

Ovviamente quando ci si ritrova troppo vicino alla bocca spalancata qualcosa potrebbe andare storto. Ed è questo che avrà pensato il videografo Dan, 29 anni, danese: “Fino all'ultimo non ci siamo resi conto di essere vicino all'esca, un nutrito gruppo di piccoli pesci”.

Per lui, che vive a Bali, documentare la vita dei pesci, anche pericolosi, non è una novità: “Filmo gli squali per lavoro e ho avuto l'opportunità di venire a esplorare le acque artiche della Norvegia. Cercavo le orche e ho trovato una megattera. Solitamente non ho paura, ma sono rimasto scioccato dal fatto di essere finito nel mezzo dell'esca”.