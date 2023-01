India. Le acrobazie sulle moto dei "Dare Devils" alla parata per la Festa della Repubblica

I motociclisti del Corps of Signals Motorcycle Display Team dell'esercito indiano, conosciuti anche come “Dare Devils”, si sono esibiti in spettacolari piramidi umane, piroette, giravolte e salti durante la parata della Festa della Repubblica a Nuova Delhi.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il Presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, in visita ufficiale di Stato, erano presenti alla parata, che ha anche messo in mostra missili, carri armati e jet dell'esercito indiano.

L'India ha raggiunto l'indipendenza dall’impero britannico il 15 agosto 1947, ma solo il 26 gennaio 1950 è stata dichiarata repubblica sovrana con l'adozione della Costituzione.