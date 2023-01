Inondazioni ad Auckland, l'edificio spazzato via dall'acqua finisce nel parcheggio

Auckland è alle prese con una inondazione straordinaria. A cominciare dall'aeroporto internazionale dove il traffico aereo ha risentito di pesanti disagi e l'acqua scroscia intorno ai banchi del check-in. È andata peggio a questo edificio vuoto spazzato via dalla forza dell'acqua e trascinato in un parcheggio vicino. Bloccate le persone che avevano parcheggiato l'auto nelle vicinanze, mentre i soccorritori hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza le linee elettriche cadute. La situazione, in quella che è considerata la più grande città della Nuova Zelanda, è grave. L'Auckland Emergency Management ha avvertito la popolazione di prepararsi all'evacuazione. Tra gli eventi in programma c'era il concerto di Elton John, ora cancellato.