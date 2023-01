Inter-Empoli 0-1, la sintesi della partita

Reduce dalla vittoria in Supercoppa, l'Inter scivola clamorosamente in campionato. Nel posticipo della 19/a giornata di Serie A la squadra nerazzurra perde per 1-0 a San Siro contro un ottimo Empoli e deve forse dire addio alle speranze di rimonta Scudetto. Con questo risultato l'Inter resta infatti al terzo posto con 37 punti, raggiunta dalla Roma, ma scivola a -13 dal Napoli capolista e a -1 dal Milan.