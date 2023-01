Vittime della strada: intervista del Tg2 al padre di Francesco Valdiserri, ucciso sul marciapiede

All'indomani dell'incidente stradale nel quartiere romano di Fonte Nuova, sulla Nomentana, in cui sono rimasti uccisi 5 ragazzi di età compresa fra i 17 e i 21 anni, il Tg ha intervistato Luca Valdiserri, padre di Francesco, ucciso a novembre scorso da un'auto nella capitale, mentre si trovava sul marciapiede.

"Ogni maledetto giorno. In tanti modi diversi ma con la fine sempre uguale. È finito il tempo dei però”, aveva scritto su Twitter. Al giornalista del Tg2 ribadisce il suo impegno nelle scuole, insieme alla moglie, per la sensibilizzazione sui pericoli alla guida e la sicurezza stradale.

“A loro dico di essere protagonisti della loro vita, di non lasciare che siano gli altri a scegliere per loro”. Riferendosi poi ai diretti interessati, i giovani, afferma: “Il mondo in cui vivono glielo abbiamo costruito noi, se sbagliano una buona parte di responsabilità è anche nostra”.

“Ai genitori dei ragazzi rimasti uccisi nell'incidente dico che se vogliono siamo qui a braccia aperte per fare un pezzo di strada insieme”.