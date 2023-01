L'Europa che non deve più ignorare l'odio e combattere l'ignoranza

Le parole di Mario Venezia ci ricordano gli abitanti del ghetto, inconsapevoli, nonostante le leggi razziali già emanate, del destino che li attendeva il 16 ottobre del 1943. E come immaginare l’orrore che si stava compiendo?

Gli ebrei erano cittadini dello stato in cui vivevano, l'Italia, come lo erano gli ebrei tedeschi in Germania, quelli polacchi in Polonia, i russi, i francesi, i belgi, slovacchi, olandesi, danesi, romeni. Cittadini di un continente in cui si erano stabiliti fin dal dall’epoca ellenistico romana. Già nel II e I secolo a.C vivevano pacificamente nelle colonie greche sul Mar Nero sul Mare d'Azov e parlavano greco antico.

A occidente, in Spagna, la prima presenza ebraica riconosciuta dagli storici risale al 70 d.C.

Nel bellissimo romanzo di Abraham Yehoshua, ‘Viaggio alla fine del Millennio” si racconta del ricco mercante ebreo Ben Atar che, alla vigilia dell’anno Mille salpò da Tangeri per raggiungere Parigi, a quel tempo sperduta cittadina nel cuore dell’Europa. Lo scopo del viaggio era ritrovare l’amato nipote che già viveva in Francia. Storie che si incrociano, popolazioni che viaggiavano, migravano, proprio come nei nostri anni. Già allora, spesso, vittime di discriminazioni, diffidenza, sospetto.

I corpi scheletrici dei sopravvissuti ai campi di sterminio solo pochi mesi prima erano corpi di persone che vestivano e vivevano come tutti a quel tempo. Persecuzioni e omicidi erano già avvenuti, ma come immaginare il progetto di Hitler ?

Mettersi nei panni di quei cittadini che popolavano l’Europa aiuta. Animavano il commercio, combattevano per i propri paesi. Artisti, musicisti, scrittori, medici, scienziati.

Vivevano sia in case modeste, sia in appartamenti e ville della piccola, media e alta borghesia. Le famiglie sedevano alla stessa tavola, seguivano le loro tradizioni, come cattolici, cristiani, agnostici, atei.

Ma ad un certo punto, qualcuno suonò alle loro porte, furono portati via, le loro case non gli appartenevano più, i loro armadi svuotati, i loro mobili, i loro ricordi, quadri, fotografie, soprammobili o distrutti o rubati, famiglie con bambini, non importava l’età, donne incinte, anziani, disabili.

Nessuno di loro poteva credere di dover salire su un treno che li avrebbe portati alla morte

Qualcuno che aveva pensato il peggio aveva cercato rifugio fuori dall’Europa, ma furono troppo pochi a credere all’incredibile.

Immaginare tutto questo aiuta tutti noi a non fermarci solo a quel cancello aperto di Auschwitz. Ci aiuta anche ricordare che gli ebrei in Europa e in Italia erano un popolo di questo continente del quale avevano contribuito alla costruzione, al suo benessere, al suo futuro.

Ma il futuro di oggi, non dà ancora sicurezza ai nostri connazionali, ai cittadini delle comunità ebraiche dell’Europa. Temono le comunità ebraiche nell’Ucraina in guerra, nella Russia che invade un paese sovrano.

Temiamo quando vediamo ancora gli striscioni nelle curve degli stadi, quando ascoltiamo battute antisemite anche in qualche radio italiana. Tutti noi, sì, perché dove c’è razzismo e antisemitismo covano malattie che mettono in pericolo l’intera comunità europea.

Come ha detto ieri la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola “Chi è antisemita, è antieuropeo. L’odio trova ancora troppe voci che lo scusano. Troppe famiglie in Europa e nel mondo vivono con le valigie pronte davanti alle porte. Non possiamo permettere ad alcuno di trovare conforto nell’ignoranza”.